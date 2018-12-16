KDP Mahmur Sorumlusu Abdullah: PKK Mahmur'u üs olarak kullandığını gizlemeye çalışıyor

Irak'taki Mahmur Kampını silahlı üsse çeviren terör örgütü PKK, Birleşmiş Milletler (BM) dahil kimsenin buraya girmesine izin vermeyerek içeride yaşananları uluslararası toplumdan gizlemeye çalışıyor.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Mahmur Sorumlusu Kurmanc Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK, sığınmacıların yaşadığı kamptaki insani durumun incelenmesi için başta BM olmak üzere hiçbir insani örgütün içeriye girmesine izin vermiyor. Bunun arkasında da kampın silahlı bir üs olarak kullanıldığını gizleme çabası yatıyor." ifadelerini kullandı.

BM'nin PKK'yı birçok defa Mahmur Kampı hakkında uyardığını söyleyen Abdullah, "Kampın askeri eğitim üssü gibi kullanılmasının kabul edilemez olduğu örgüte iletildi ancak PKK bundan vazgeçmedi ve kampı bir askeri üs gibi kullanmaya devam etti." dedi.

Abdullah, "Bu nedenle BM, 2014'ten bu yana kamp sakinlerine herhangi bir insani yardımda bulunmadı. BM, Mahmur'u bir askeri kamp olarak kabul ediyor." dedi.

Erbil'in güneybatısında kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta bulunan Mahmur Kampı, bölgedeki stratejik Karaçoğ Dağı'nın hemen yamacında bulunuyor.