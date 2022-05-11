PKK nedeniyle Sincar'daki evlerini terk ettiler

Duhok Göç ve Göçebeler ve Krizle Mücadele Merkezi İl Müdürü Dayan Cafer, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Cafer, "Irak ordusu ile (PKK'ya bağlı) YBŞ arasındaki çatışmalar nedeniyle, son süreçte 1711 aile Sincar'dan Duhok'taki kamplara geldi." dedi.

Iraklı yetkili, "Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile yapılan görüşmelerin etkili olduğunu görüyoruz. Buradaki karışıklığın sona ermesini ve kamplarda yaşayan insanların evlerine dönmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- SİNCAR'DA IRAK ORDUSU-PKK ÇATIŞMASI

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması henüz uygulamaya konulmadı ve PKK ilçede varlık göstermeye devam ediyor.



Sincar'da 2 Mayıs'ta PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada bir Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Irak Savunma Bakanlığı da 3 Mayıs'ta ordu ve polis güçlerinin, çatışmanın ardından Sincar'da "durumu kontrol altında tuttuğunu" duyurmuştu.

Ezidiler ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yetkililer, PKK'nın Sincar'ın yeniden inşası ve bölge halkının evlerine dönmesinin önünde engel teşkil ettiğini vurgulayarak her fırsatta PKK'nın Sincar'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor.