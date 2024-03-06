PKK/YPG Suriye'de yine sivilleri hedef aldı: 1 ölü

PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez'in güneyindeki Telmalid ve Seyyid Ali köylerini roket saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta işgalini sürdürürken, buradan Cerablus, Afrin ve Azez'deki sivil yerleşimler ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sık sık saldırı düzenliyor.