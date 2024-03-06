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Dünya

PKK/YPG Suriye'de yine sivilleri hedef aldı: 1 ölü

Suriye'de Halep ilinin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Azez ilçesinin güneyinde Telmalid ve Seyyid Ali köylerine düzenlediği saldırıda, 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

AA6 Mart 2024 Çarşamba 15:58 - Güncelleme:
PKK/YPG Suriye'de yine sivilleri hedef aldı: 1 ölü
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PKK/YPG'li teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez'in güneyindeki Telmalid ve Seyyid Ali köylerini roket saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan PKK/YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta işgalini sürdürürken, buradan Cerablus, Afrin ve Azez'deki sivil yerleşimler ile Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sık sık saldırı düzenliyor.

  • Tel Rıfat saldırısı
  • PKK/YPG
  • suriye

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