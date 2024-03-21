İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2024 Perşembe / 12 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0893
  • EURO
    34,9814
  • ALTIN
    2243.51
  • BIST100
    9140.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • PKK/YPG'li teröristler için sözde anma etkinliği! ABD askerleri çelenkle katıldı
Dünya

PKK/YPG'li teröristler için sözde anma etkinliği! ABD askerleri çelenkle katıldı

Suriye'deki ABD askerleri, geçen yıl Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki iki helikopter kazasında ölen PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen sözde anma etkinliğine çelenkle katıldı.

AA21 Mart 2024 Perşembe 22:26 - Güncelleme:
PKK/YPG'li teröristler için sözde anma etkinliği! ABD askerleri çelenkle katıldı
ABONE OL

Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre, terör örgütü PKK/YPG, ABD'nin DEAŞ'la mücadele adı altında eğittiği, Mart 2023'te IKBY'deki helikopter kazalarında ölen 9 sözde terörle mücadele birimi (YAT) mensubu için Suriye'de işgal ettiği Haseke ilinin Kamışlı ilçesinde sözde anma etkinliği düzenledi.

Etkinliğe, ABD askerleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşları "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Salih Müslüm ve çok sayıda terörist katıldı.

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüde, biri kadın 3 ABD askerinin ölen teröristler için çelenk bıraktığı görülüyor.

Diğer yandan aynı iki ABD askeri yetkili, elebaşı Abdi ile beraber dün Nevruz Bayramı için hazırlanan törene de katıldı.

Kutlamada, iki askeri yetkilinin elebaşı Abdi ile aynı meşaleyi tutarak nevruz ateşini yaktığı görüldü.

IKBY'DEKİ HELİKOPTER KAZALARI

PKK/YPG'li teröristleri taşıyan iki helikopter 15 Mart 2023 gecesi Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehri civarında düşmüştü.

Fransız AS350 Cougar tipi iki helikopteri önce sahiplenen kimse olmazken kazadan iki gün sonra, terör örgütü PKK/YPG'nin paravan yapılanması SDG, Irak'ta düşen helikopterin birinde 9 sözde terörle mücadele (YAT) birimi üyesinin öldüğünü açıklamıştı.

Mürettebatta, elebaşı Abdi'nin yeğeni ve YAT'ın sözde sorumlularından Şerfan Kobani'nin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

ABD, 2014'te kurulan terörist oluşum YAT'a sık sık nitelikli askeri eğitim ve piyade tüfeklerinin yanı sıra güdümlü silahlarla çeşitli ağır silahlar da veriyor.

YAT teröristleri, ABD'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği hava indirme operasyonlarına da katılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.