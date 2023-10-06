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Dünya

PKK/YPG'nin Al Suveyda'daki elektrik üretim tesisi yok edildi

Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen operasyonlarda ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Malikiye kırsalındaki Al Suveyda elektrik üretim tesisi yerle bir edildi.

IHA6 Ekim 2023 Cuma 17:23 - Güncelleme:
PKK/YPG'nin Al Suveyda'daki elektrik üretim tesisi yok edildi
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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait noktalar vuruluyor. Terörist unsurları etkisiz getirmek için yürütülen operasyon kapsamında hava harekatlarıyla bölücü terör örgütlerinin ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Malikiye kırsalındaki Al Suveyda elektrik üretim tesisi vuruldu. Tesiste büyük hasar meydana gelirken, bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, örgüt tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisleri de vuruluyor.

Ayrıca, Haseke'nin kuzeyindeki Hamma su istasyonu, Tuvays üs bölgesindeki askeri araç, Celabiyah köyündeki askeri tünellerin yakınındaki konum, Terbespiye'nin Ger Dahol köyünde bir petrol tesisi gibi alanların vurulduğu ifade ediliyor.

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