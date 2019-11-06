Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atma arayışı içinde oldukları tespit edildi. Kalleşlikte sınır tanımayan terör örgütünün böylece hain planı deşifre oldu.

TEL TAMİR, BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNDE DEĞİL

Askeri kaynaklar, Suriye'deki Tel Tamir ve Ayn İsa'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunmadığına işaret etmiş, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Tel Tamir ve Ayn İsa'da bir faaliyeti yok. Belli çevrelerce bazı dezenformasyonlar yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerini, tarihi yapıları, milli kültürel yapıları hedef almamaktadır." uyarısında bulunmuştu.