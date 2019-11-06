PKK/YPG'nin Tel Tamir'de hristiyan halka saldırıp, suçu Türkiye'ye atmak istedikleri belirlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atmak istedikleri belirlendi.
- İHA & AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG, Tel Tamir'de hristiyan halka bir saldırı gerçekleştirip suçu Türkiye'ye atma arayışı içinde oldukları tespit edildi. Kalleşlikte sınır tanımayan terör örgütünün böylece hain planı deşifre oldu.
TEL TAMİR, BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNDE DEĞİL
Askeri kaynaklar, Suriye'deki Tel Tamir ve Ayn İsa'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunmadığına işaret etmiş, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Tel Tamir ve Ayn İsa'da bir faaliyeti yok. Belli çevrelerce bazı dezenformasyonlar yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerini, tarihi yapıları, milli kültürel yapıları hedef almamaktadır." uyarısında bulunmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.