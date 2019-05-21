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Plüton su okyanuslarına sahip

Bilim insanları, Plüton'un muhtemelen su okyanusuna sahip olduğunu söylüyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bilim insanları yalıtıcı bir gaz katmanı olan hidrat tabakasının Plüton'un buzlu yüzeyinin altında bir su okyanusunun oluşmasına imkân sağlamış olabileceğine dair güçlü kanıtlar sundu.
 
Pazartesi günü Nature Geoscience dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre Plüton'daki düşük sıcaklık değerlerine rağmen, yüzeydeki buzul tabakasının altında gaz hidratlarından oluşan yalıtıcı bir katman olması halinde, Plüton'da bir yüzey-altı okyanusunun oluşma ihtimali olduğu açıklandı.
 
Araştırmada Japonya'nın Hokkaido, Tokuşima, Osaka ve Kobe üniversiteleri, Tokyo Teknoloji Enstitüsü ile ABD'nin California Üniversitesinden bilim adamları yer aldı.
 
NASA'nın New Horizons adlı uzay aracının, Temmuz 2015'te Plüton'a yakın geçişi sırasında çektiği yakın plan fotoğraflarda Plüton'un ekvatoru çevresinde Türkiye'nin yüz ölçümüne yakın bir büyüklükte eliptik biçimli beyaz bir çanak tespit ettiğine dikkati çeken bilim adamları, "Sputnik Planitia" adı verilen bu çanağın konumu ve topografyası itibarıyla bir yüzey okyanusunu barındırabileceğini vurguladı.
 
Ancak Plüton'un çok soğuk olması nedeniyle böylesi bir okyanusun uzun zaman önce donacağı ve kapladığı havzanın düzleşeceğinin altını çizen araştırmacılar, okyanusun, yüzeydeki buz tabakasının hemen altında oluşan gaz hidratlarının ısı izolasyonu yaratarak su okyanusunun varlığını ve topografyasını korumasını sağladığı varsayımında bulundu.
 
Bilim adamları, benzer bir sürecin Güneş'e uzak ve az ısı alan diğer gezegen ve uydularda da yüzey altı okyanuslarının oluşmasını sağlayabileceğini belirtti.
 
 

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