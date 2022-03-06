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Dünya

Polise kesici aletle saldırıda bulunduğu iddia edilen Filistinli genç yaralandı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 'kesici aletle saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla' Filistinli bir genci ateş açarak yaraladığı bildirildi.

AA6 Mart 2022 Pazar 09:52 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 09:53
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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 yaşındaki bir Filistinli Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde iki polise kesici aletle saldırıda bulundu.

Açıklamada polislerin hafif ve orta şekilde yaralandığı, Filistinli gencin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Açıklamada gencin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Sosyal medyada ise Filistinli gence ait olduğu iddia edilen ve Mescid-i Aksa'nın kapılarından birine yakın bölgede hareketsiz şekilde yerde yatan bir kişinin görüntüleri yayımlandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre olay yerine çok sayıda İsrail gücü gelirken, Mescid-i Aksa'ya açılan kapılar da kapatıldı.

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