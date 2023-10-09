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Dünya

Polonya 120'den fazla vatandaşını İsrail'den tahliye etti

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İsrail'den tahliye edilen 120'den fazla kişinin Varşova'ya ulaştığını kaydetti.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
Polonya 120'den fazla vatandaşını İsrail'den tahliye etti
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Blaszczak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e gönderilen iki Hercules uçağının Varşova'ya indiğini belirtti.

Bir askeri Boeing uçağının da tahliye için İsrail'e doğru yola çıktığını bildiren Blaszczak, "İsrail'den tahliye edilen 120'den fazla kişi halihazırda Polonya'da bulunuyor. Bir kez daha askeri pilotlara ve operasyonda görev alan herkese, tüm yurttaşlarımızın ülkelerine sağ salim dönmelerini sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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