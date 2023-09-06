Polonya 22 milyar euro değerini geçe askeri teçhizat satın alacak

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu sözleşmelerin kısa menzilli uçaksavar füze sistemleri ve yaklaşık 1700 insansız hava aracı da dahil olmak üzere çeşitli ekipmanları kapsadığı kaydedildi.

Polonya hükümeti tarafından 2018'de başlatılan "Wisla hava savunma programı" kapsamındaki sözleşmeleri, Savunma Bakanı Blaszczak onayladı.

Blaszczak, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Patriot/IBCS sisteminin bataryaları, yeni deniz füze birimleri, Pilica+ üçlü katman hava savunma sisteminin unsurları ve insansız hava araçları... Bunlar imzalanan sözleşmeler sonucunda Polonya ordusuna sağlanacak silahlar. Bugün imzalanan ve değeri 100 milyar zloti olan sözleşmelerin yarısı Polonya silah endüstrisine gidecek. Mümkün olan her durumda siparişlerimizi yerli sanayiye yönlendiriyoruz. Sürekli olarak çok sayıda ve modern bir ordu inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya hükümeti ülkenin ordusunu Avrupa'nın en güçlülerinden biri haline getirmek amacıyla Güney Kore ve ABD ile yüzlerce tank ve çok sayıda roketatar satın almak üzere anlaşmalar imzaladı.