Polonya Adalet Bakanı'na göre, Black Eyed Peas'in konserdeki LGBT desteği AB'ye yönelik taviz

Ziobro, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin milletvekillerinin bir dizi konuyu görüşmek üzere gelecek hafta Başbakan Mateusz Morawiecki ile bir araya geleceğini söyledi.

Devlet televizyonu TVP tarafından düzenlenen yılbaşı konseri sırasında Black Eyed Peas üyelerinin LGBT'yi desteklemek için gökkuşağı renklerini taşıyan kol bandı takmasını eleştiren Ziobro, "Başbakanla görüşmemizde yılbaşı konserinde gerçekleşenlerin, AB'nin talepleri nedeniyle verilen tavizlerin bir parçası olup olmadığını tabii ki sormak isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziobro, Polonya'nın egemenliğini tehdit eden tüm isteklere karşı çıkacaklarının altını çizerek, AB'nin Polonya'nın fonlarını engellemesini ise "tefecilik" olarak nitelendirdi.

Geçen hafta İngiliz Spice Girls grubunun 48 yaşındaki eski üyesi Melanie Chisholm, "desteklediği topluluklarla" alakalı sorunları öne sürerek Polonya'da yılbaşı gecesi vereceği konseri iptal etmişti.

Hemen ardından TVP'de sahne alması için Black Eyed Peas grubu ile anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Amerikalı hip-hop grubuna bu anlaşma karşılığında 1 milyon dolara yakın ödeme yapıldı.

TVP'de canlı yayımlanan konserde sahneye LGBT'yi desteklemek amacıyla kollarında gökkuşağı renklerindeki bantlarla çıkan Black Eyed Peas üyelerine sosyal medyada tepki gösterilmişti.