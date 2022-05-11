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Dünya

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki: Putin, Hitler'den daha tehlikeli!

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, 'Adolf Hitler ve Joseph Stalin'den daha tehlikeli' olarak nitelendirdi.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
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Morawiecki, Daily Telegraph gazetesine verdiği röportajda, Rus lider Putin'in "canavarca ideolojisi" hakkında uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Morawiecki, "Putin ne Hitler ne de Stalin. Ne yazık ki o daha tehlikeli. Putin emrinde ölümcül silahlara sahip olmakla da kalmıyor, propagandasını yaymak için medyayı elinde tutuyor." ifadelerini kullandı.

Putin'in "Russkiy Mir" (Rus Barışı) ideolojisinin tüm Avrupa için ölümcül bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Morawiecki, uluslararası toplumu derhal Ukrayna'yı Putin'in etkisinden kurtarmaya odaklanmaya çağırdı.

Morawiecki, bunun yanı sıra Ukrayna'nın müttefiklerini askeri destek sağlamaktan fazlasını yapmaya davet etti.

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