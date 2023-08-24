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Dünya

Polonya Başbakanı Morawiecki, Wagner'in Putin'in doğrudan denetimi altında olduğunu söyledi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Tver'de düşen, 10 kişinin yaşamını yitirdiği özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de olduğunun bildirilmesine ilişkin, grubun artık doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından denetlendiğini söyledi.

AA24 Ağustos 2023 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
Polonya Başbakanı Morawiecki, Wagner'in Putin'in doğrudan denetimi altında olduğunu söyledi
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Varşova'da düzenlediği basın toplantısında Morawiecki'ye Prigojin'in ölümünün Polonya'nın güvenliği için ne anlama geldiği soruldu.

Morawiecki, "Wagner grubunun denetimi artık doğrudan Putin'e devredildi. Wagner, Putin ve adamlarının doğrudan denetimi altında Rusya ve Belarus'a komşu ülkeleri istikrarsızlaştırmanın yanı sıra provokasyon, şantaj ve çeşitli tacizler için araç olarak kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver'de düşen uçağın "MNT-Aero" adlı şirkete ait olduğunu ve kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın kurulan özel komisyon tarafından yürütüldüğünü bildirmişti.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu belirtilmişti.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında Prigojin'in yardımcısı Dmitry Utkin'in de olduğu uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürüldü.

  • Polonya Başbakanı
  • Putin kontrolü
  • Prigojin

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