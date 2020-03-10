Polonya Genelkurmay Başkanı Korona virüsüne yakalandı

IHA 10 Mart 2020 Salı 17:46 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 17:46

Polonya Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Almanya’daki askeri bir toplantıdan dönen General Jaroslaw Mika’da Korona virüsü tespit edildiği duyuruldu. Genelkurmay Başkanı Mika’nın Askeri Tıp Enstitüsü-Milli Savunma Bakanlığı Merkez Kliniğinde tedavi altına alındığı ifade edilirken durumunun iyi olduğu bildirildi. Beraberindeki heyetle CASA C-295 tipi uçakla Polonya’ya dönen Genelkurmay Başkanı Mika’ya eşlik eden heyettekilerin de karantinaya alındığı belirtildi.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski şu ana kadar tespit edilen vaka sayısının Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika ile birlikte 20’ye yükseldiğini bildirdi.