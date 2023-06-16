Polonya: Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın ekibini taşıyan uçak alıkonuldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakta, Güney Afrika temsilcilerinin getirme iznine sahip olmadığı tehlikeli maddelerin bulunduğu ifade edildi.

Uçakta ayrıca, Polonya tarafının önceden haberdar olmadığı kişilerin de bulunduğu belirtilen açıklamada, "15 Haziran'da Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın güvenlik ekibini taşıyan bir uçak, Varşova Chopin Havalimanı'nda alıkonuldu. Söz konusu durum, Polonya tarafının talep ettiği standart giriş prosedürlerine uyulmamasından kaynaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Polonya'nın Ramaphosa'nın ziyaretinin uygun bir şekilde hazırlanması için mümkün olan her türlü çabayı gösterdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Üç istişare toplantısı düzenlenmiş ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın Ofisi ve Varşova'daki Güney Afrika Büyükelçiliği ekibi ile sürekli temas halinde kalmıştır. Güney Afrika tarafı, heyetin Polonya'ya girişi için gerekli tüm formaliteler ve gerekli ulaşım izinleri konusunda bilgilendirilmiştir. Durumun çözüme kavuşturulması için adımlar atılmaktadır."

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya gelmişti.

Ramaphosa, Ukrayna krizini çözmenin yollarını bulmak üzere Afrika barış gücü misyonunu temsilen bu sabah Kiev'e gitti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı tarafından Kiev ziyaretine ilişkin bir açıklama ve Ramaphosa'nın Ukrayna'nın başkentindeki bir tren istasyonuna varışını gösteren bir video yayınlandı.

Açıklamada, Ramaphosa ve aralarında Zambiya, Komorlar Birliği ve Senegal devlet başkanlarının da bulunduğu misyonun diğer üyelerinin Polonya'dan Kiev'e trenle geçtiği ifade edildi.

Heyetin bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi ve ardından Rusya'ya gitmesi bekleniyor.