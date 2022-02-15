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Dünya

Polonya ile ABD arasında tarihi anlaşma! 2029 yılında devreye giriyor

Polonya'nın ilk nükleer reaktörünü geliştirmek için ABD ile anlaşma imzaladığı bildirildi. İmzalanan anlaşmanın en erken 2029 yılında devreye gireceği bildirildi. İmzalanan anlaşmayı Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, 'Polonya'nın geleceği için tarihi bir olay, ülkemizde nükleer enerjiye doğru atılmış bir başka adım' şeklinde değerlendirdi.

AA15 Şubat 2022 Salı 22:48 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 22:55
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Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, Polonyalı madencilik devi KGHM Polska Miedź S.A şirketi ile ABD'ye ait nükleer firması NuScale Power arasında bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

Sasin, anlaşmayı "Polonya'nın geleceği için tarihi bir olay, ülkemizde nükleer enerjiye doğru atılmış bir başka adım" şeklinde değerlendirerek, "Polonya enerji dönüşümü süresinde büyük zorluklar üstlendi. Bu yüzden Polonya, yenilenebilir yakıtları destekleyecek planını nükleer enerji yönünde seçti." dedi.

Polonya'nın ilk nükleer reaktörünü geliştirmek için imzalanan anlaşmanın en erken 2029 yılında devreye gireceği bildirildi.

İmza törenine katılan KGHM Üst Yöneticisi (CEO) Marcin Chludziński, anlaşmanın en erken 2029'da devreye gireceğini ve yüzde 100 karbonsuz enerji projesinin başlatılmasına öncülük etmekten gurur duyduğunu aktardı.

Elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini kömürden sağlayan ve AB'de kömüre bağımlılığı en yüksek ülke olan Polonya'nın yüksek emisyon maliyetlerinden dolayı elektrik fiyatlarının arttığı kaydedildi.

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