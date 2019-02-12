'Polonya İran karşıtlığı yapılmayacağına dair söz verdi'

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Bakıri, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek Orta Doğu konulu İran karşıtı konferansı değerlendirdi.

Konferansın İran'ı hedef almayacağı konusunda Polonya hükümetinden söz aldıklarını aktaran Bakıri, "Polonya, Varşova'daki konferansta İran karşıtı tek bir söz söylenmeyeceğine dair söz verdi. Polonya'nın sözüne ne kadar sadık kaldığını göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD öncülüğünde düzenlenecek konferansı "değersiz" şeklinde nitelendiren Bakıri, "Konferansta İran aleyhinde konuşulsun ya da konuşulmasın İran'ın politikalarına bir etkisi olmayacak." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı uluslararası bir zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

- Konferans Tahran'da tepkiyle karşılandı

Bunun üzerine Polonya hükümetine tepki gösteren İran, ülkesindeki Polonya Film Haftası etkinliğini iptal etmişti.

Polonya’nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt da 13 Ocak'ta İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, zirve nedeniyle duyulan rahatsızlık kendisine iletilmişti.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ise ABD'nin de katılımıyla bakanlar düzeyinde Varşova'da düzenlenecek toplantının sadece İran'a odaklanmayacağını belirterek "Bölgeden ülkelerin de katılımıyla toplantıda tüm Orta Doğu ele alınacak." demişti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, konferansa üst düzeyde katılım göstermeyeceği belirtiliyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de konferansa katılmayacağını açıklamıştı.

İran Meclisi Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi konferansa katılan ülkeleri, "Zirveye İran karşıtlığı amacıyla katılan ülkeler İran'ın gözünden kaçmayacak ve gizli kalmayacak." ifadeleriyle tehdit etmişti.