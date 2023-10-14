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Dünya

Polonya, İsrail'den tahliye operasyonunu tamamladığını duyurdu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, kendi vatandaşlarının İsrail'den tahliyesinin tamamlandığını bildirdi. Duda, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'NEON' adı verilen kurtarma operasyonunun başarıyla bitirildiğini kaydetti.

AA14 Ekim 2023 Cumartesi 16:44 - Güncelleme:
Polonya, İsrail'den tahliye operasyonunu tamamladığını duyurdu
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Silahlı kuvvetlere, pilotlara ve görev alanlara teşekkür eden Duda, "NEON Operasyonu tamamlanmıştır. Uçaklara almamız istenen yurttaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşı misafirlerimizin İsrail'den sorunsuz ve güvenli şekilde tahliye edilmesini sağlayan herkese teşekkür ederim. Bravo! Mükemmel bir çalışma." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Polonya ve Polonya'nın yardımlarından yararlanan diğer ülkelerin tüm vatandaşları artık evlerinde. Polonyalıların çatışmaların hüküm sürdüğü İsrail'den altı gün süren tahliyesi sona erdi. Bu kadar verimli çalıştıkları için askerlere teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya medyasına göre İsrail'den 1500'den fazla Polonya vatandaşı Varşova'ya tahliye edildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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