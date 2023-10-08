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Dünya

Polonya, İsrail'e vatandaşları için tahliye uçağı yolluyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İsrail'de bulunan Polonyalıların tahliyesi için nakliye uçaklarının gönderileceğini bildirdi.Duda, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm Polonyalıların huzur içinde evlerine dönebilmeleri amacıyla hareket ettiklerini belirtti.

AA8 Ekim 2023 Pazar 14:28 - Güncelleme:
Polonya, İsrail'e vatandaşları için tahliye uçağı yolluyor
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Polonya Özel Kuvvetlerinin uçakta güvenliği sağlayacağını kaydeden Duda, "Şu anda İsrail'de bulunan Polonyalıların tahliyesini gerçekleştirmek üzere hava kuvvetlerine ait nakliye uçaklarını yönlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordumuz, Polonyalıları İsrail'den tahliye etmeye hazırlanıyor. Yurttaşlarımızı almak üzere C-130 Hercules nakliye uçakları gönderilecek." bilgisini paylaştı.

İsrail'deki durumla bağlantılı olarak Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT, bugün için planlanan Tel Aviv uçuşlarını iptal etti.

"AKSA TUFANI" İSİMLİ SALDIRI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

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