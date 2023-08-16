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Dünya

Polonya sınırında hibrit saldırılar! Duda, Rusya'yı işaret etti

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya sınırlarının Belarus tarafından hibrit şekilde saldırıya uğradığını belirterek, 'Bunun Rusya ile işbirliği içinde olduğundan hiç şüphemiz yok.' dedi.

AA16 Ağustos 2023 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
Polonya sınırında hibrit saldırılar! Duda, Rusya'yı işaret etti
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Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics'le Varşova'da bir araya gelen Duda, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Duda, görüşmede güvenlik, ekonomi, enerji ve altyapı konularının ele alındığını aktardı.

Görüşmenin en önemli konusunun Ukrayna-Rusya Savaşı ve Belarus'un Polonya sınırına yönelik hibrit saldırı tehdidi olduğunu belirten Duda, "Polonya sınırlarının Belarus tarafından hibrit bir şekilde saldırıya uğraması gibi bir sorun var ve bunun Rusya ile işbirliği içinde olduğundan hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Duda, toplantıda Ukrayna'ya verilen destek ve işbirliği, son NATO zirvesinin sonuçları ve ikili askeri işbirliğinin de görüşüldüğünü ifade etti.

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