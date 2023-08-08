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Dünya

Polonya'da seçim tarihi belli oldu

Polonya'da milletvekili seçimleri 15 Ekim'de yapılacak.

AA8 Ağustos 2023 Salı 17:44 - Güncelleme:
Polonya'da seçim tarihi belli oldu
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkede milletvekili seçimlerinin 15 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Polonya Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, genel seçime ilişkin tarihe karar verildiği ifade edildi.

Buna göre, ülkede milletvekili seçimleri 15 Ekim 2023 Pazar günü yapılacak.

Duda, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Seçimlere katılın! Tarih konusunda Devlet Seçim Komisyonu'ndan yeni aldığım olumlu görüşten hareketle bu seçimlerin 15 Ekim'de yapılmasına karar verdim. Polonya'nın geleceği hepimizin meselesidir! Haklarınızı kullanın!" ifadesine yer verdi.

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