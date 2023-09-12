Polonya'dan Avrupa Komisyonuna çağrı

Polonya Bakanlar Kurulu, Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığınca sunulan, Ukrayna'dan belirli ürünlerin ithalatında önleyici tedbirlerin genişletilmesi için harekete geçilmesine ilişkin kararı kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin önceliğinin Polonya tarımını korumak olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlar Kurulu, Avrupa Komisyonuna Ukrayna'dan tahıl ithalatı yasağını 15 Eylül'den sonraya uzatması çağrısında bulunuyor. Aksi takdirde Polonya, böyle bir yasağı ulusal düzeyde kendi başına uygulamaya koyacaktır. Yasak, Polonya ve Ukrayna arasındaki tarımsal konulardaki ilişkiler çözülene kadar yürürlükte kalacaktır." ifadesine yer verildi.

Polonya hükümeti, Ukrayna'dan buğday, mısır, kanola ve ayçiçeği olmak üzere 4 tarım ürününün ithalatına getirilen yasağın uzatılması talebini yineledi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de X hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna pazarının zorlukları karşısında çiftçilerimiz için iyi koşullar istiyoruz. Her şeyden önce Polonyalı çiftçilerin, üretim güvenliğine dikkat etmeliyiz. Bu nedenle Avrupa Komisyonuna bir ültimatom gönderdim; ya 15 Eylül'de 4 Ukrayna tahılının ithalat yasağını uzatırsınız ya da yasağı biz kendimiz uzatırız." ifadelerini kullandı.