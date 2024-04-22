İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2024 Pazartesi / 14 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,54
  • EURO
    34,6052
  • ALTIN
    2453.25
  • BIST100
    9742.95
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya'dan ''nükleer silah'' çıkışı: Biz buna hazırız
Dünya

Polonya'dan ''nükleer silah'' çıkışı: Biz buna hazırız

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye karar vermesi durumunda topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasına 'hazır' olduklarını bildirdi.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
Polonya'dan ''nükleer silah'' çıkışı: Biz buna hazırız
ABONE OL

Polonya merkezli Fakt gazetesine verdiği röportajda Duda, ülkesinde nükleer silah konuşlandırılması ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Duda, Rusya'nın ülkenin en batısındaki Kaliningrad bölgesini "daha fazla askerileştirdiğini ve son zamanlarda nükleer silahlarını Belarus'a taşıdığını" belirtti.

Polonya ve ABD arasında nükleer silah paylaşımının "bir süredir" tartışıldığını ifade eden Duda, "Eğer müttefiklerimiz, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için topraklarımızda nükleer silah konuşlandırmaya karar verirse, biz buna hazırız." şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.