Polonya'dan Rusya çıkışı: Polonyalı çiftçiler ödemeyecek

Ülkede 15 Ekim'de düzenlenecek parlamento seçimleri öncesinde kampanya dönemi sürerken Morawiecki, Polonya'nın doğusundaki Narol kasabasını ziyaret etti.

Morawiecki, Ukrayna tahılına yönelik ambargonun uzatılması için AB Komisyonu'na başvurduklarını anımsatarak, Polonya hükümetinin ulusal düzeyde ambargoyu sürdüreceğini vurguladı.

Polonya kırsalından yana olduklarını vurgulayan Morawiecki, "Polonya tarımını destekleyip krizlere karşı daha dayanıklı hale getireceğiz. AB, pazarını Ukrayna tahılına açtı. Açıkça söylüyoruz. Tahıl krizinin bedelini Polonyalı çiftçi değil, Rusya ödeyecek. Bizim için Polonyalı çiftçilerin durumu en önemli şeydir." ifadelerini kullandı.

Morawiecki, çiftçilere yönelik destek ödemeleri ve sübvansiyonların devam edeceğine işaret ederek, "Sevgili çiftçiler, Polonya kırsalının sevgili sakinleri, çabalarınıza, sıkı çalışmanıza karşılık olarak geleceğe yönelik sözler veriyoruz. Polonya topraklarına, yollarına ve işletmelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- UKRAYNA TAHILI AB'DE SORUNA YOL AÇTI



Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla Ukrayna'dan önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlamıştı. Ukrayna tarım ürünleri özellikle sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile yakındaki Bulgaristan piyasalarına girmişti.

Ucuz olan Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki çiftçileri rahatsız etmiş ve hükümetler Ukrayna ürünlerine yasak uygulamıştı. AB Komisyonu da Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı ülkelerin kaygılarını gidermek için ürünlerin transit geçişine izin verilmesi halinde çiftçilere ilave destek sağlanmasını ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren bir plan hazırlamıştı.

Bu çerçevede, AB, 2 Mayıs'ta Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'ın Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği ithal etmemesini sağlayan geçici tedbirler uygulamaya başlamıştı.

Polonya, Macaristan ve Slovakya, AB tedbirlerinin daha da uzatılmasını talep etmesine rağmen AB Komisyonu tarafından uzatılmamış ve 16 Eylül'de sona ermişti. AB Komisyonu'nun, Ukrayna'dan tahıl ürünleri ithaline yasak getiren kararı uzatmamasıyla Polonya, Macaristan ve Slovakya kendi yasaklarını uygulayacaklarını duyurmuştu.

Ukrayna da bu uygulamaya karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde hukuki süreç başlattı.