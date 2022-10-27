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Dünya

Polonya'dan Rusya kararı

Polonya Senatosu, Rusya yönetiminin 'terörist rejim' olarak tanınmasını içeren kararı kabul etti. Öte yandan, daha önce de Litvanya, Letonya ve Estonya parlamentoları Rusya'yı terörist rejim ilan etmişti.

IHA27 Ekim 2022 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Polonya'dan Rusya kararı
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Polonya parlamentosunun üst kanadını oluşturan Senato, akşam saatlerinde gerçekleştirilen oturumda Rusya yönetiminin "terörist rejim" olarak tanınmasını içeren kararı oyladı. Karar, 100 kişiden oluşan Senato'da oturuma katılan 85 senatörün "evet" oyuyla kabul edildi. 24 Şubat'ta Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'ya karşı acımasız bir savaş başlattığı, savaşın amacının egemen bir ülkeyi haritadan silmek ve Ukrayna ulusunu yok etmek olduğu ifade edilen kararda, "Rus işgalciler Ukrayna şehirlerinin sakinlerini terörize ediyor, anaokulları, okulları, tiyatroları, yerleşim yerlerini bombalıyor. Üniformalı Rus haydutlar işgal altındaki topraklarda savaş esirlerine ve sivillere işkence ediyor, öldürüyor. Ukraynalı çocukları rejimin askerleri yapmak için kaçırıyor, Ukrayna vatandaşlarını Rusya'nın uzak bölgelerine zorla göç ettiriyorlar" denildi. Uluslararası toplum da Ukrayna'ya ve Ukraynalılara karşı işlenen suçların sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturulması fikrini desteklemeye çağrıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy kararın ardından yaptığı açıklamada, "bir terörist devlet" olarak Rusya'nın her gün üzerindeki baskının arttırılması gerektiğini, bunun farkında olan ve bunu garanti eden liderlere, politikacılara minnettar olduğunu belirterek, "Polonya Senatosuna kararından ötürü teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, daha önce de Litvanya, Letonya ve Estonya parlamentoları Rusya'yı terörist rejim ilan etmişti.

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