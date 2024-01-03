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Dünya

Polonya'dan Ukrayna teklifi

Polonya, Ukrayna'ya saldırılarını artıran Rusya'ya karşı Kiev'e uzun menzilli füzelerin verilmesi gerektiğini savundu.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 18:28 - Güncelleme:
Polonya'dan Ukrayna teklifi
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Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sikorski, "Ukrayna'ya yönelik saldırıya (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in anlayacağı dilden karşılık vermeliyiz. Kaçak parçalarla yeni silahlar üretememesi için yaptırımları sıkılaştırarak ve Kiev'e fırlatma tesisleri ile komuta merkezlerini vurmalarını sağlayacak uzun menzilli füzeler vererek yanıt vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 29 Aralık 2023'te Ukrayna topraklarına yaklaşık 110 füzeyle saldırdığını bildirmiş, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da Rusya'nın füze saldırılarında kritik öneme sahip altyapıyı, sanayiyi ve askeri tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

  • Polonya saldırıları
  • Rusya
  • Ukrayna füzeleri

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