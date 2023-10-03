Polonya'dan Ukrayna'ya destek mesajı

Polonya'da düzenlenen "Varşova Güvenlik Forumu"nda konuşan Siewiera, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer kazanana kadar desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Siewiera, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine hala çok uzak olunduğunun altını çizerek, Rusya'nın stratejik hedeflerine ulaşamadığını vurguladı.

Ukrayna'nın kendini savunmak için cesurca savaştığını belirten Siewiera, şöyle devam etti:

"İşgal edilen toprakları geri almak zor, maliyetli ve zaman alacak. Ukrayna'nın Batı'nın savaştığı gibi savaşmasını beklememeliyiz. Günün sonunda cephede olanlar onlar. Zaferin ne olduğunu ve yenilginin bedelinin ne olacağını da onlar biliyor. Ne tür bir savaş seçerlerse seçsinler, bunun etkili olmasını istiyorsanız, Batı'nın angaje kalması gerekir. Sizi temin ederim ki; Polonya, kendi varlığımızı tehlikeye atmayacak şekilde Ukrayna'ya destek vermeye devam edecektir."

Siewiera, Ukrayna devletinin devam eden işleyişinin çok önemli ve Kiev'in egemenliğini korumanın başlıca görevlerden olduğunu söyledi.

Ülkesinin herhangi bir tereddüt yaşamadan maddi ve siyasi olarak Ukrayna'nın yanında durduğunu belirten Siewiera, "Diğer ülkeler, Ukrayna'yı askeri olarak desteklemeyi ve savunma harcamalarını yüzde 2'ye çıkarmayı tartışırken Ukrayna elindeki Polonya tanklarıyla Herson'u geri alıyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Siewiera, Ukrayna'yı iyi silahlanmış ve tedarik sağlanmış halde tutmanın Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için yeterli olmadığına dikkati çekerek, "NATO savunma yeteneklerinin geliştirilmesine öncelik vermeli, savunma sanayilerimizin kapasitesini artırmalı, NATO'nun özellikle doğu kanadındaki caydırıcılığını ve savunma duruşunu güçlendirmeli, Avrupa Birliği ortak güvenlik ve savunma politikasını tesis etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın toprağını savunma konusunda doktrinini etkin şekilde uyguladığını vurgulayan Siewiera, "NATO'nun da her bir toprağını daha iyi ve etkin şekilde savunma kapasitesine sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. Tüm bu hedeflere ulaşabilmek için kendi askeri kapasitemize büyük yatırımlar yapmamız gerekmektedir." diye konuştu.