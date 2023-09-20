Polonya'dan Ukrayna'ya ültimatom: Çatışmayı bu şekilde tırmandırırsanız...

Polonya'da yayın yapan Polsat News'e konuşan Morawiecki, son günlerde Ukrayna ile Polonya arasında yaşanan tahıl krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Morawiecki, Ukrayna'nın zaferine hala inandıklarını ve yardım ettiklerini kaydederek, "Bizim çıkarımız, Polonyalı çiftçinin, Polonya köylerinin, Polonyalıların çıkarları en önemlisi olmalı. Dünyada kim ne derse desin, durum böyle olacak, çünkü biz Doğu'dan ya da Batı'dan gelenlere boyun eğmiyoruz. Yalnızca Polonyalıların çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz." diye konuştu.

Ukrayna tarafından Polonya'ya DTÖ nezdinde açılan davayı kabul etmediklerini belirten Morawiecki, "Ukraynalı yetkilileri uyarıyorum eğer çatışmayı bu şekilde tırmandırırlarsa, Polonya topraklarına ithalat yasağına daha fazla ürün ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- UKRAYNA TAHILI AB'DE SORUNA YOL AÇTI



Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla Ukrayna'dan önemli miktarda tahıl ve gıda ürünü kara yoluyla Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlamıştı. Ukrayna tarım ürünleri özellikle sınır ülkeleri olan Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ile yakındaki Bulgaristan piyasalarına girmişti.

Ucuz olan Ukrayna tahıl ve gıda ürünleri bu ülkelerdeki çiftçileri rahatsız etmiş ve hükümetler Ukrayna ürünlerine yasak uygulamıştı. AB Komisyonu da Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı ülkelerin kaygılarını gidermek için ürünlerin transit geçişine izin verilmesi halinde çiftçilere ilave destek sağlanmasını ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren bir plan hazırlamıştı.

Bu çerçevede, AB, 2 Mayıs'ta Polonya, Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan'ın Ukrayna'dan buğday, mısır, kolza ve ayçiçeği ithal etmemesini sağlayan geçici tedbirler uygulamaya başlamıştı.

Polonya, Macaristan ve Slovakya, AB tedbirlerinin daha da uzatılmasını talep etmesine rağmen AB Komisyonu tarafından uzatılmamış ve 16 Eylül'de sona ermişti. AB Komisyonu'nun, Ukrayna'dan tahıl ürünleri ithaline yasak getiren kararı uzatmamasıyla Polonya, Macaristan ve Slovakya kendi yasaklarını uygulayacaklarını duyurmuştu.

Ukrayna Ekonomi Bakanlığı, 18 Eylül'de Polonya, Slovakya ve Macaristan'a ülkeden tarım ürünlerinin ithalatını yasakladıkları gerekçesiyle DTÖ nezdinde dava açıldığını duyurmuştu.