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Dünya

Pompeo: İran'la tansiyonu düşürmekten yanayız

İranlı komutan Süleymani'ye yönelik saldırının yasal olduğunu açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'İran'la tansiyonu düşürmekten yanayız' dedi.

03.01.2020  15:17 - Güncelleme: 03.01.2020  15:27

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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