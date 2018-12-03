ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Netanyahu ile Brüksel'de buluşacak

İşgalci İsrail'in Başbakanlık Basın Ofisi'nde yapılan açıklamaya göre, Binyamin Netanyahu bu gece Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelecek. Netanyahu ve Pompeo, bölgesel gelişmeleri masaya yatıracak.

İsrail medyasının aktardığına göre, buluşmanın geçen hafta planlandığı ve Netanyahu'nun bu sabah Brüksel'e hareket edeceği ifade edildi. Netanyahu'ya ziyaretinde işgalci İsrail'in gizli servisi MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ben-Şabat eşlik edecek.

İkilinin yapacağı görüşmenin ana gündeminin İran ve İran'ın bölgedeki faaliyetleri olması bekleniyor. Pompeo, Cumartesi günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada İran'ın son füze denemesini kınamış, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararlarını ihlal ettiğini söylemişti.