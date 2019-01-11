Pompeo: Polonya’da İran konulu uluslararası bir zirve planlıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin gelecek ay Orta Doğu ve özellikle İran’a odaklanacakları küresel bir zirve düzenlemeyi planladığını söyledi.

Fox News kanalına verdiği röportajda, uluslararası zirvenin 13-14 Şubat tarihleri arasında Polonya'da düzenleneceğini belirten Pompeo, zirvenin İran ve Orta Doğu'da istikrar, barış, özgürlük ve güvenlik konularına odaklanacağını söyledi.

İran’a karşı Orta Doğu turu

Orta Doğu turu kapsamında dün Mısır’da bulunan ve Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’nde ABD’nin Orta Doğu politikasına dair kapsamlı açıklamalarda bulunan Pompeo, İran’a karşı Mısır, Ürdün ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerini bir araya getiren "Orta Doğu Stratejik İttifakı"nı kurmaya çalıştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran'a karşı tekrar uygulamaya koyduğu ekonomik yaptırımlarının tarihteki en güçlü yaptırımlar olduğunu belirten Pompeo, İran’a karşı baskının artarak devam edeceğini ifade etti.