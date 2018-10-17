Pompeo: Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili kısa sürede karar vereceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili kısa sürede karar vereceklerini açıkladı.
- star.com.tr
Türkiye dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye'ye karşı uygulanan yaptırımlarla ilgili kısa sürede karar vereceklerini söyleyen Pompeo, "Bazı yaptırımlar doğrudan Papaz Brunson'un tutukluğu ile bağlantılıydı. Artık bunları kaldırmak için bir mantık var. Fakat nihai karar henüz verilmedi. Bu konuda başkanla konuşmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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