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Dünya

Pompeo'dan Berlin'de Libya diplomasisi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Mısır, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

AA19.01.2020  21:09 - Güncelleme: 19.01.2020  21:09

Bakan Pompeo'nun Berlin'deki temaslarında ana konular Libya'daki sürece siyasi ve diplomatik çözüm bulunması ve ülkedeki "yabancı askeri müdahalelerin sona ermesi" olarak öne çıktı.

Berlin'deki temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşerek başlayan Pompeo, daha sonra Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Pompeo, AB Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile de görüştü.

Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı tesis etmeyi amaçlayan zirve Almanya'nın başkenti Berlin'de başlamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarına destek vermek amacıyla ev sahipliği yaptığı konferansta, çatışmaların durması, taraflar arasında karşılıklı güven ortamının tesis edilmesi, Libya'nın toprak bütünlüğünü esas alan kalıcı bir barış anlaşması için görüşmelerin başlatılması hedefleniyor.

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