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Poroşenko, Rusya ile Dostluk Anlaşması'nı sonlandıran yasayı imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile 1997 yılında imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nın feshedilmesini öngören yasayı imzaladı.

  • star.com.tr
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Sputnik'in aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile 1997 yılında imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nın feshedilmesini öngören yasayı imzaladı.

Poroşenko'nun anlaşmanın son bulması için 3 Aralık'ta Ukrayna Parlamentosu'na getirdiği tasarı, genel kurulda 331 milletvekilinin 277'sinin oyuyla kabul edilmişti.
 

 

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