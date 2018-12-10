Poroşenko, Rusya ile Dostluk Anlaşması'nı sonlandıran yasayı imzaladı Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile 1997 yılında imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nın feshedilmesini öngören yasayı imzaladı.