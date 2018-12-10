Poroşenko, Rusya ile Dostluk Anlaşması'nı sonlandıran yasayı imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile 1997 yılında imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nın feshedilmesini öngören yasayı imzaladı.
- star.com.tr
Sputnik'in aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile 1997 yılında imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nın feshedilmesini öngören yasayı imzaladı.
Poroşenko'nun anlaşmanın son bulması için 3 Aralık'ta Ukrayna Parlamentosu'na getirdiği tasarı, genel kurulda 331 milletvekilinin 277'sinin oyuyla kabul edilmişti.
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