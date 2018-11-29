Poroşenko'dan NATO'ya çağrı: Karadeniz'e savaş gemileri gönderin

NBC televizyonuna konuşan Poroşenko, NATO'ya Ukrayna'ya destek verme çağrısı yaptı.

Poroşenko "NATO'dan birkaç gemi gönderilip Karadeniz'de tutulabilir, zira küresel güvenliğin maksadı bu. Hangi ülkelerin fırkateyn göndereceğini görüşebiliriz, ancak NATO'nun Rusya'nın artık böyle hareket etmesine izin vermemesi için bu gemiler kesinlikle olmalı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna gemilerinin Karadeniz'de Rusya sınırlarını ihlal etmesini 'provokasyon' olarak nitelendirmiş ve bu olayın ülkede sıkıyönetim ilan etmek için bahane olarak kullanıldığını söylemişti.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait üç gemi Rusya sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle alıkonulmuş, gemilerdeki mürettebat tutuklanmıştı. Daha sonra Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmişti.

(Sputnik)