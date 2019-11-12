Porsche 2. kata girdi: 2 ölü

Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. New Jersey eyaletinde Porsche marka otomobil sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası refüjden “uçarak” iki katlı bir binanın üst katına çarptı. Yetkililer, kazanın pazar günü sabah saatlerinde meydana geldiğini açıkladı. Polis departmanından gelen bilgilere göre, kaza yüksek hızla seyahat eden sürücünün kontrolü kaybederek refüje çarpması sonucu yaşandı. Sonrasında araç kuzeye doğru uçarak yakınlardaki bir eve girdi. Yetkililer, kaza hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Otomobilin sürücüsünün kimliği henüz belirlenmezken, ölen iki kişinin araçta bulunanlar olduğu düşünülüyor. Kaza sonrası yayınlanan videoda, otomobilin çarptığı binanın bir tarafında oluşan boşluk görülüyor. Videoda, itfaiye ekipleri otomobili binadan çıkarmaya çalışırken görüntüleniyor.