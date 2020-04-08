İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7811
  • EURO
    7,3758
  • ALTIN
    358.836
  • BIST100
    93225.2
Dünya

Portekiz'de mahkumlara ''Kovid-19 affı''

Portekiz meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için yaklaşık 2 bin mahkumu kapsayacak af kararı aldı.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 23:31 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 23:31
ABONE OL

Sol görüşlü hükümetin sunduğu af ile ilgili yasa tasarısı, mecliste yapılan oylamada, sol ve komünist görüşlü siyasi partilerin "evet" oyuyla kabul edildi.

Yaklaşık 2 bin mahkumu kapsayan affın, "Kovid-19 dolayısıyla cezaevlerinde aşırı risk altında bulunan mahkumlara yönelik insani gerekçelerle çıkarıldığı" bildirildi.

Mecliste yapılan diğer bir oylamada ise Kovid-19 ile mücadele süresince, ekonomik olarak mağdur durumda olan ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşların su ve elektriklerinin kesilmesine yasak getirildi.

Portekiz'de açıklanan son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle ölüm sayısı 380, vaka sayısı da 13 bin 141 oldu.

Türk Kızılay'dan çağrı: Sadece hayat kurtarmak için evden çık

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti
Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Fatih Portakal düğmeye bastı, FETÖ harekete geçti

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular
Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Türkiye'den önemli koronavirüs adımı: Müthiş gelişmeyi bu sözlerle duyurdular

Uçaklar havalandı
Uçaklar havalandı

Uçaklar havalandı

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'

Alphabet'in sivrisinekleri tarih yazacak! İlk testler 'mükemmel'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.