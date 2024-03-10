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Dünya

Portekiz'de seçimin kazananı belli oldu

Portekiz'de yapılan erken genel seçimleri, sandık başı anket sonuçlarına göre, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) Hristiyan Demokratlar (CSD) ile kurduğu ve Luis Montenegro'nun liderliğini yaptığı Demokratik İttifak (AD) kazandı.

AA10 Mart 2024 Pazar 23:50 - Güncelleme:
Portekiz'de seçimin kazananı belli oldu
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Portekiz devlet televizyonu RTP, yerel saatle 08.00 ile 19.00 (TSİ 11.00-22.00) arasında yapılan erken genel seçimlerle ilgili sandık başı anket sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, 230 sandalyeli Mecliste yüzde 29-33 oy oranıyla 83 ila 91 milletvekili çıkaran AD'nin, 116 olan Meclis çoğunluğunu elde edemediğinden azınlık veya koalisyon hükümeti kurması gerekecek.

Ülkede 2015 yılından bu yana iktidarda olan ve 2022'deki son seçimlerde yüzde 41 oranında rekor oy çıkaran Sosyalist Parti (PS) ise büyük bir düşüş yaşayarak, yüzde 25-29 aralığına geriledi.

Seçimlere yaklaşık 3 ay önce liderliğine seçtiği Pedro Nuno Santos ile katılan PS, 69 ila 77 milletvekili çıkardı.

Seçimlerde en büyük yükselişi, 2019'dan bu yana ülke siyasetinde yer alan, eski futbol yorumcusu Andre Ventura'nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı Chega partisi elde etti.

Chega'nın 2022'de yüzde 7 oy oranı ile 12 olan milletvekili sayısı, bu seçimlerde yüzde 14-17 oyla, 40-47 milletvekili sayısına yükseldi.

Diğer yandan 2022'de sadece yüzde 52 oranında kalan seçimlere katılım, bu kez en az 10 puan yükselerek yüzde 62'nin üzerine çıktı.

Son 9 yıldır iktidarda olan eski Başbakan Antonio Costa'nın yakın çevresindeki yolsuzluk iddialarından dolayı Kasım 2023'te istifa etmesinin ardından erken seçim kararı alınması sonrasında Portekizliler, 25 Nisan 1974'te diktatörlük dönemine son veren Karanfil Devrimi'nin 50. yıl dönümünde, demokrasi tarihinde 18. kez sandık başına gitti.

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