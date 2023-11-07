Portekiz'in Rio de Janeiro Konsolosluğu 'yolsuzluk' soruşturmasında arandı

Brezilya Federal Polisi, yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Aralarında Portekiz'in Rio de Janeiro Konsolosluğu'nun da bulunduğu 5 noktanın polis tarafından arandığı kaydedilen açıklamada, polise, Portekizli savcıların ve güvenlik görevlilerinin de eşlik ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Portekizli yetkililerin, vize ve Portekiz vatandaşlığı almak isteyen başvuru sahipleriyle işbirliği içinde "yolsuzluk ve belgelerde tahrifat" yapıldığı iddialarını soruşturduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında aranan diğer yerlere ilişkin ise bilgi verilmedi.

Brezilya hükümetinin verilerine göre, son 10 yılda yaklaşık 252 bin kişi Portekiz'e göç etti.