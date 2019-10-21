Poşetler temizlik içinmiş

Poşetler, ormanların kesilmesiyle sonuçlandığı için çevreye zararlı olduğu düşünülen kağıt torbalara alternatif olarak yapıldı. Teoride tekrar tekrar kullanılabilecekleri anlamına geliyordu. Plastik yaygınlaştı ama bu kirletici materyali tüketmemiz dünya denizlerinin karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri oldu.