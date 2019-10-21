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Poşetler temizlik içinmiş

1959’da plastik poşetleri icat eden İsveçli Sten Gustaf Thulin’in oğluna göre plastik poşetler gezegeni kurtarmak için geliştirildi.

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Poşetler, ormanların kesilmesiyle sonuçlandığı için çevreye zararlı olduğu düşünülen kağıt torbalara alternatif olarak yapıldı. Teoride tekrar tekrar kullanılabilecekleri anlamına geliyordu. Plastik yaygınlaştı ama bu kirletici materyali tüketmemiz dünya denizlerinin karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri oldu. 

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