Prens Selman'ın Netflix’e 2 milyar dolar rüşvet verdiği iddia edildi

ABD'li komedyen Hasan Minhaj'ın sunduğu ve Netflix'te yayımlanan "Patriot Act" adlı programın son bölümü Suudi Arabistan ve tüm Ortadoğu'da sansüre takıldı. Küresel internet televizyon ağı Netflix, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki iç savaş nedeniyle eleştirildiği programı yayından kaldırarak bir skandala imza attı. Ancak bu skandalın altından başka bir fiyasko çıktı. İddialara göre Arabistan veliaht Prensi Selman, Netflix'e 2 milyar dolar ödeme yaptı.

Bu ödemenin MENA bölgesindeki reklam anlaşmaları üzerinden yapılacağı ifade edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Doğu Direktörü Sarah Leah Whitson bu duruma tepki gösterdi. Whitson, "Sanatsal, siyasi, komedi de dahil hiçbir özgürlüğe inanmayan bir hükümetin taleplerine boyun eğiyorsa Netflix de özgürlükten yana değildir" dedi. Bu arada Arabistan'da, Kaşıkçı cinayeti davasında beşi idam talebiyle yargılanan 11 sanığın duruşması dün yapıldı. Ancatk mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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