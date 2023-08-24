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Dünya

Prigojin'in ölümü sonrası kafaları karıştıran açıklama: Yeni bir videoda ortaya çıkarsa şaşırmayalım

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in öldüğünün duyurulması dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Rusya Devlet Başkanı Putin'e isyan ettikten yaklaşık 2 ay sonra öldüğü açıklanan 'Prigojin'in uçak kazasında mı öldüğü, yoksa suikaste mi kurban gittiği' sorusuna cevap aranırken İngiliz uzmanın açıklaması kafaları karıştırdı.

24 Ağustos 2023 Perşembe 11:14 - Güncelleme:
Prigojin'in ölümü sonrası kafaları karıştıran açıklama: Yeni bir videoda ortaya çıkarsa şaşırmayalım
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'Wagner paralı asker grubunun lideri Yevgeniy Prigojin öldü mü, öldürüldü mü?' sorusu henüz cevaplanmamışken İngiliz bir uzmanın açıklamaları kafaları iyice karıştırdı.

Rus haber ajansı TASS'ın haberi tüm dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Verilen son dakika habere göre, Tver'de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu ifade edildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan yayınlanan habere göre, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin düşen uçakta hayatını kaybedenler arasındaydı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

'Prigojin öldü mü yoksa öldürüldü mü?' sorusu henüz cevap alamamışken Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'tan Keir Giles, kafaları karıştıran bir açıklamada bulundu.

"Uçakta Yevgeniy Prigojin adında bir yolcunun olduğu doğrulandı ancak Prigojin'in seyahatlerini gizlemek amacıyla birçok kişinin adını Yevgeniy Prigojin olarak değiştirdiği biliniyor." diyen Giles, "Kısa süre sonra Afrika'dan yeni bir videoda ortaya çıkarsa şaşırmayalım." ifadelerini kullandı.

Giles'in bu açıklamaları akıllara Wagner liderinin ortadan kaybolmayı başardığı 2019 yılını getirdi. Wagner liderinin 2019'da Afrika'da resmen öldüğü ilan edilmişti.

Daily Mail'de yer alan habere göre, enkazdan cesetler çıkarıldı ancak bunlardan birinin Prigojin olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

2. UÇAK MI VARDI?

Öte yandan Moskova yakınlarında zikzaklar çizdiği söylenen Prigozhin'e ait ikinci bir uçağın daha sonra başkente indiği bildirildi.

Wagner destekçileri Prigojin'e desteklerini iletirken 'intikam yemini ettikleri de iddialar arasında yer aldı.

Wagner'den yapılan açıklamada, Prigojin'in uçağının Rusya tarafından düşürüldüğü belirtildi. Paralı asker grubu "Prigojin'in ölümü doğrulanırsa Kremlin ele geçirilecek" sözleriyle Rus yönetimini tehdit etti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Dairesi (Rosaviatsia), dün düşen Embraer-135 (EBM-135BJ) adlı özel uçağın yolcu isimlerini açıkladı. Wagner Grubu'nun lideri Yevgeniy Prigojin'in ismi 7 kişilik yolcu listesinde yer aldığı görüldü.

Rosaviatsia dün akşam yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Havayolu şirketine göre, Embraer - 135 (EBM-135BJ) uçağında aşağıdaki yolcular bulunmaktaydı: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Alexander, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitry, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy.

Mürettebat üyeleri: Levshin Aleksei- Kaptan, Karimov Rustam- Yardımcı Pilot, Raspopova Kristina-Uçuş Görevlisi."

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