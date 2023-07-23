İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2023 Pazar / 6 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Protestoları kaldıramadı! Ameliyata alınan Netanyahu'nun kalbine pil takıldı
Dünya

Protestoları kaldıramadı! Ameliyata alınan Netanyahu'nun kalbine pil takıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun pazar gecesi kalp ameliyatı olduğu, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak ve protestolara yol açan yasa tasarısının yarın oylanacağı İsrail Meclisindeki oturuma katılmasının planlandığı bildirildi.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 10:13 - Güncelleme:
Protestoları kaldıramadı! Ameliyata alınan Netanyahu'nun kalbine pil takıldı
ABONE OL

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi. Pazar akşamı taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.