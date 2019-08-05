Rusya Devlet Başkanı Putin, INF anlaşmasının sona ermesiyle ilgili Savunma Bakanlığı, Dış İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı'na Washington'un kısa ve orta menzilli füze konuşlandırmaya yönelik adımlarının sıkı takip edilmesi talimatını verdi.

Putin konuya ilişkin açıklamasında, ''Bize göre, INF'nin kaldırılmasına neden olan ABD'nin eylemleri kaçınılmaz olarak, Stratejik Saldırı Silahları Antlaşması ve Nükleer Silahsızlanma Antlaşması dahil tüm küresel güvenlik çerçevesini paramparça eden bir krize neden olacak. Böyle bir senaryo, kontrolsüz bir silahlanma yarışının yeniden başlaması anlamına geliyor.'' ifadelerini kullandı.

Putin, ABD'nin dünyadaki durumu ciddi şekilde karmaşık hale getiren 'anlaşmayı sona erdirme kararından' ötürü, üzgün olduğunu belirtti. Putin, "ABD uluslararası güvenlik sorunlarının düşünceli bir şekilde tartışımak yerine, nükleer silah kullanımı dahil geniş çaplı bir askeri çatışma olasılığını azaltmaya yönelik uzun yıllar süren çabaları iptal etti.'' dedi.

''MÜZAKEREYE HAZIRIZ''

Putin, Moskova’nın Washington’la stratejik istikrar ve güvenlik konusundaki müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu belirten Putin, “Kuralların, kısıtlamaların ve yasaların olmadığı bir kaos ortamından kaçınmak için, olası tüm tehlikeli sonuçları bir kez daha tartmalı ve belirsizlikler olmadan ve ciddi diyaloga başlamalıyız. Biz bunun için hazırız.” dedi.

Putin açıklamasında 1 Şubat 2019’da ABD’nin INF'den çıkış sürecinin başlattığınıi prosedürünün öngördüğü yarım yıllık sürenin sona erdiğini hatırlatarak, ''Taraflardan biri sözleşmeden çekildikten sonra otomatik olarak sona eriyor. Bu nedenle, 2 Ağustos 2019’dan itibaren INF Antlaşması tamamen sona ermiştir. Amerikalı mevkidaşlarımız tarafından rafa kaldırıldı ve tarih oldu.'' dedi.

''HER ADIMA KARŞILIK VERİLECEK''

Putin, ABD INF kapsamında yasakalanan silahları üretmeye başladığından, Rusya’nın da orta ve daha kısa menzilli füzeler geliştirmeye başlayacağını söyledi.

Bunun zaman alacağını belirten Putin, bu süreçte gelecek herhangi bir tehlikeyi bertaraf edecek silah sistemlerine sahip olduklarını ifade etti.

ABD’nin benzer adımlar atmadığı sürece Rusya’nın bu tür füzeleri ilk gönderen kişi olmayacağını söyleyen Putin, ''Tüm eylemlerimiz sadece 'karşılık' niteliğinde olacak. Yani ayna gibi. Bu, orta menzilli ve daha kısa menzilli füzelerin geliştirilmesi, üretimi ve konuşlandırması için de geçerli.'' dedi.