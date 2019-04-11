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Putin açıkladı: ABD'yi tamamen yok edebilecek güçteki füze son test aşamasında

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın yeni nesil hipersonik kıtalararası balistik füzesi Sarmat'ın son test aşamasına geldiğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın yeni nesil hipersonik kıtalararası balistik füzesi Sarmat'ın son test aşamasına geldiğini belirtti. Kinjal (hançer) isimli hipersonik hızda hareket edebilen füze ve lazer silah sistemi Peresvet'in testlerinin tamamlandığını da belirten Putin, bu sistemin envantere alındığını ifade etti.
 
Putin, konuyla ilgili yaptığı açıklamasının devamında, “Orduyu kapsamlı bir şekilde geliştirmek ve silahlı kuvvetlere gelişmiş askeri donanım sağlamak için son yıllarda yürütülen büyük ölçekli sistematik çalışmalarımız devam ediyor. Hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sistemi Avangard, kıtalararası balistik füze (ICBM) potansiyelini önemli ölçüde artıracak.” diye konuştu.
 
Geçtiğimiz günlerde Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, yeni geliştirilen Avangard hipersonik kanatlı planörlü stratejik füze sisteminin sesten 27 kat hızlı olduğunu belirtmişti.
 
Borisov, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Son testler, Avangard’ın 27 mach (32 bin km’den fazla) hıza ulaştığını gösteriyor. Bu hız karşısında hiçbir füze savunma sistemi Avangard’ı imha edemez.” ifadelerine yer vermişti.
 
ABD'NİN TAMAMEN YOK EDİLMESİ İÇİN 10 SARMAT FÜZESİ YETERLİ
 
2019 yılının başında Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, ABD’nin tüm nüfusunun yok edilmesi için 10 adet RS-28 Sarmat kıtalararası balistik füzenin yeterli olacağını yazmıştı.
 
Rus uzman, “Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde 100’er bin kişi hayatını kaybettiği biliniyor (5 yıl sonra bu rakamlar ikiye katladı). 1945’te nükleer bombaların gücü ortalama olarak 20 kilotondu, yani her bir kiloton anında 5 bin kişinin ölümüne yol açtı. Bizim RS-28 Sarmat füzelerimizden bir tanesi, 6,75 ilâ 7,5 megatonluk nükleer patlayıcı taşıma kabiliyetine sahip ve bu, ABD’nin nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde 33,75 ilâ 37,5 milyon kişinin ölümüne yol açabilir. 10 Sarmat füzesi, ABD’nin tüm nüfusunu yok edebilir.” ifadelerini kullandı.

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