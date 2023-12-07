Putin, Al Said ile Moskova'da görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Said arasındaki görüşme Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" yatırım forumu kapsamında gerçekleşti.

Putin, görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Rusya ile Umman arasındaki ilişkilere değinerek, "İkili ticaret hacmi küçük ama gelişiyor, bu yılın ilk 9 ayında arttı." dedi.

Umman'ın lojistik projelere ilgi gösterdiğine dikkati çeken Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Moskova'da yapacağı görüşmede "Kuzey-Güney" ulaşım koridoru ile ilgili konuları ele alacağını dile getirdi.

Putin, "İşletmelerimiz enerji sektöründeki çalışmalara ilgi gösteriyor. Doğrudan uçuşlar başlatıldı. Turizm de ilgi çeken alanlardan biri." ifadelerini kullandı.