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Dünya

Putin, Al Said ile Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Umman Veliaht Prensi Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Zey Yezin bin Heysem Al Said ile başkent Moskova'da görüştü.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 18:49 - Güncelleme:
Putin, Al Said ile Moskova'da görüştü
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Said arasındaki görüşme Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" yatırım forumu kapsamında gerçekleşti.

Putin, görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, Rusya ile Umman arasındaki ilişkilere değinerek, "İkili ticaret hacmi küçük ama gelişiyor, bu yılın ilk 9 ayında arttı." dedi.

Umman'ın lojistik projelere ilgi gösterdiğine dikkati çeken Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Moskova'da yapacağı görüşmede "Kuzey-Güney" ulaşım koridoru ile ilgili konuları ele alacağını dile getirdi.

Putin, "İşletmelerimiz enerji sektöründeki çalışmalara ilgi gösteriyor. Doğrudan uçuşlar başlatıldı. Turizm de ilgi çeken alanlardan biri." ifadelerini kullandı.

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