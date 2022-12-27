Putin, Aliyev ve Paşinyan'dan üçlü Karabağ görüşmesi

Putin, St. Petersburg'da Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri devlet başkanları gayriresmi zirvesi çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.



Rusya ile Ermenistan arasındaki ticarette bu yılın 10 ayında yüzde 73'lük artış olduğunu belirten Putin, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin çok olumlu geliştiğini ifade etti.

Karabağ konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü görüşme yaptıklarını da kaydeden Putin, "Dün sizinle başladık ve üçlü görüşmeyi başardık. Elbette asıl mesele Güney Kafkasya'daki durumun bir bütün olarak çözülmesi, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, Karabağ ile ilgili her şey. Anlaştığımız gibi tüm bu konuları ayrıntılı olarak tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Paşinyan da Laçın koridorundaki duruma değinerek koridorun şu anda Rus barış güçlerinin kontrolü altında olmadığını söyledi. Paşinyan, bu durumu ve hangi seçeneklerin var olduğunu Putin ile görüşmek istediğini dile getirdi.