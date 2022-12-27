İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2022 Salı / 4 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7138
  • EURO
    19,9551
  • ALTIN
    1088.79
  • BIST100
    5457.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin, Aliyev ve Paşinyan'dan üçlü Karabağ görüşmesi
Dünya

Putin, Aliyev ve Paşinyan'dan üçlü Karabağ görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme yaptıklarını bildirdi.

AA27 Aralık 2022 Salı 14:33 - Güncelleme:
Putin, Aliyev ve Paşinyan'dan üçlü Karabağ görüşmesi
ABONE OL

Putin, St. Petersburg'da Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri devlet başkanları gayriresmi zirvesi çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Rusya ile Ermenistan arasındaki ticarette bu yılın 10 ayında yüzde 73'lük artış olduğunu belirten Putin, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin çok olumlu geliştiğini ifade etti.

Karabağ konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü görüşme yaptıklarını da kaydeden Putin, "Dün sizinle başladık ve üçlü görüşmeyi başardık. Elbette asıl mesele Güney Kafkasya'daki durumun bir bütün olarak çözülmesi, Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, Karabağ ile ilgili her şey. Anlaştığımız gibi tüm bu konuları ayrıntılı olarak tartışacağız." ifadelerini kullandı.

Paşinyan da Laçın koridorundaki duruma değinerek koridorun şu anda Rus barış güçlerinin kontrolü altında olmadığını söyledi. Paşinyan, bu durumu ve hangi seçeneklerin var olduğunu Putin ile görüşmek istediğini dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.