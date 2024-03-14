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Dünya

Putin, Donbas'ta da oy kullanılacağını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın başlayacak 3 günlük Genel Seçim öncesinde bugün halka seslenerek tüm vatandaşları sandık başına çağırdı. Putin, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde de oy kullanılacağını vurguladı.

DHA14 Mart 2024 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Putin, Donbas'ta da oy kullanılacağını açıkladı
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Rusya Federasyonu'nda yarın itibariyle başlayacak ve 3 gün sürecek 8'inci Genel Seçimlerde Rusya'nın yeni devlet başkanı seçilecek. Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimler öncesinde halka seslendi ve herkesi sandık başına çağırdı. Putin konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizde gücün tek kaynağının halk olduğunu vurgulamak isterim. Bu önemli yasal hüküm Anayasa'da yer almaktadır. Bu, Anavatan'ın geleceğini yalnızca siz Rusya vatandaşlarının belirleyeceği anlamına gelir.

Sadece oyunuzu vermekle kalmayacak, aynı zamanda iradenizi, arzularınızı ve Rusya'nın geleceğine olan kişisel katılımınızı da kesin bir şekilde beyan edeceksiniz, çünkü seçim geleceğe atılmış bir adımdır."

ASKERLER DE OY KULLANACAK

"Size karşı açık konuşayım: bugün seçime katılmak vatanseverliğin bir göstergesidir. Bunu, en zor koşullar altında Rusya ile birleşme referandumlarında oy kullanan ve şimdi de seçimlerini yapacak olan Donbas ve Novorossiya sakinleri çok iyi anlıyor.

Cephedeki askerlerimiz de oylarını kullanacaklardır. Cesaret ve kahramanlık göstererek Anavatanımızı savunuyorlar ve hepimize örnek olmak için seçimlere katılıyorlar."

"Rusya'nın çok etnikli halkı olarak hepimiz büyük bir aileyiz. Ülkemiz için endişeleniyor ve kaygılanıyoruz. Gelişmesini, güçlü, özgür ve müreffeh olmasını istiyoruz. Yaşam standardının ve yaşam kalitesinin yükselmesini istiyoruz. Ve öyle de olacak. Her şeyi tam da istediğimiz gibi yapacağız.

Bu nedenle, lütfen sandık başına gelin ve yurttaşlık ve vatanseverlik duruşunuzu netleştirin, seçtiğiniz adaya ve sevgili Rusya'mızın müreffeh geleceği için oy verin."

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