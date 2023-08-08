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Dünya

Putin, ''dost olmayan ülkelerle'' yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'dost olmayan ülkeler' şeklinde adlandırılan batılı devletlerle yapılan vergi anlaşmalarındaki bazı hükümleri iptal etti.

AA8 Ağustos 2023 Salı 15:39 - Güncelleme:
Putin, ''dost olmayan ülkelerle'' yapılan vergi anlaşmalarını kısmen iptal etti
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Putin tarafından imzalanan karara göre, dost olmayan ülkelerle gelir ve varlıklara yönelik çifte vergilendirmeleri kapsayan anlaşma hükümleri iptal edildi.

Rus hükümetine, söz konusu hükümlerin iptalinin ekonomiye etkisini azaltma talimatının verildiği kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığı da ilgili ülkelere iptallere ilişkin gerekli bilgilerin verilmesiyle görevlendirildi.

Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlar uygularken, Rusya da söz konusu ülkelere karşı yaptırımları devreye alıyor.

  • Putin
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