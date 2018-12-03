Putin: G20'de Trump'ın Kerç'te olanlarla ilgili sorularını yanıtladım

Putin, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki G20 zirvesinde verilen basına kapalı akşam yemeğinde Trump'la yaptığı kısa konuşmayı açıkladı.

Zirve sonrasında verilen basın toplantısında konuşan Putin "Trump'ın Karadeniz'de olanlarla ilgili sorularını iki kelimeyle yanıtladım. Onun kendi fikirleri var, benim de öyle. İkimiz de kendi görüşlerimize sadığız, ancak her halükarda ona olayla ilgili bakış açımızı aktardım" dedi.

'O DENEYİMLİ VE YETİŞKİN BİRİ'

Trump'la görüşmesinin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu belirten Putin, görüşmede ABD'li mevkidaşıyla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilme kararı doğrultusunda stratejik istikrarı ele almak istediğine işaret etti.

Putin ayrıca Trump'la görüşmeye hazır olduğunu belirterek onun 'Demokrat Parti'nin Rusya ile bağlantısı bulunduğu yönünde yeni suçlamalar yönelteceğinden korktuğu için toplantıyı iptal ettiğini' düşünmediğini söyledi.

"Trump'ın bir şeyden korktuğunu düşünmüyorum. O deneyimli biri ve bir yetişkin, bu kesinlikle doğru değil" diyen Putin, zirvede Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de olayla ilgili kısaca bilgi verdi.

(Sputnik)